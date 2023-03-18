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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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