Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te nevruz etkinliği düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te HDP öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogarın bulunduğu meydanda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile bazı partililer konuşma yaptı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Etkinlik sonunda polise taş atan gruba müdahale edildi.

Atılan taşlardan bazı araçların camları kırılırken, gözaltına alınanlar oldu.

- Batman

Batman'da Nevruz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki konuşma yaptı.

Alanda zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Etkinlik sonunda bir grup çöp kovaları ile yolları kapattı, lastik yaktı, terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Uyarıya rağmen dağılmayıp polise taş atan gruba müdahale edildi. 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

- Bingöl

Bingöl'de Hastane Caddesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

Müzik yayını yapılmayan etkinlik, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

- Siirt

Siirt'te nevruz alanında düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da katıldı.





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