AK Parti Mardin İl Başkanı Alma vatandaşlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Vahap Alma vatandaşlarla bir araya geldi.



Kendisini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten vatandaşlarla görüşen Alma, devraldıkları görevi daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, "Siyasette hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. İnşallah devraldığımız bu önemli görevi teşkilatlarımızla birlikte halka hizmet şiarıyla yürüteceğiz. İlimizin geleceğine yönelik her hizmet ve yatırımın hayata geçirilmesinde en büyük destekçi olacağız." dedi.

Seçimlere sayılı gün kaldığını ifade eden Alma, bugüne kadar yapılan çalışmaları vatandaşlara anlatacaklarını belirtti.







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