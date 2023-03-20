GÜNCELLEME - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde 55 BR 121 plakalı araca kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda, araçta bulunan Seyfettin ve Lutfullah Solhan olay yerinde öldü, G.K. ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Hastane Caddesi'nde kırmızı ışıkta durmaya çalışan hafif ticari aracı takip eden bir pikabın araca yaklaştığı görülüyor. Görüntüde, pikaptan inen saldırganlardan biri hafif ticari araca doğru koşarak saldırıyı gerçekleştirdiği ve ardından bindiği pikabın olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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