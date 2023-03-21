Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 6'ıncı gününde devam ediyor.

Kızıltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen ve kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne 16 Mart'ta düşen Fatma Sezer'in bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında ikamet ettiği öğrenilen çocuğu bulmak için dereye düştüğü yerden Suriye sınırına kadar 9 kilometrelik alanda AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalışma yürütüyor.

Kızıltepe ilçesinde 16 Mart'ta etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer, bir süre sürüklenip gözden kaybolmuştu.

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