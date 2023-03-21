Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Mardin'de konferans verdi

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MARDİN (AA) - Eski Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde konferans verdi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, ilahi dinletisi, semazen gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Prof. Dr. Hatipoğlu, GİBTÜ kurucu üyesi olduğunu, yaş haddinden dolayı üniversite rektörlüğünden ayrıldığını belirterek, televizyon programlarının devam edeceğini söyledi.



Peygamberler, sahabeler ve İslam tarihine yönelik konferans veren Hatipoğlu'na, Belediye Başkanı Veysi Şahin plaket verdi.



Konferansa, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve vatandaşlar katıldı.





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