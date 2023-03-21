Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, özel öğrencilerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilere yönelik düzenlendi.



Öğretmen Necmi Karataş Özel Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve eşi Ayşegül Tatlıdede de katıldı.

Başkan Tatlıdede, özel öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlara hediyeler verdi.



Pasta kesilmesinin ardından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Tatlıdede, bu özel günde özel çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlarla güzel vakitler geçirdik. Beraber pasta kesip, günlerini kutladık. Ayrıca yine ekiplerimiz tarafından getirilen fidanları da okul bahçesine birlikte ektik. Onların yüzlerindeki tebessüm bizim için çok anlamlıydı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.