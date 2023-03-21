Mardin'de depremzede öğrencilere destek

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi YKS'ye girecek olan depremzede öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Mardin'e gelen 16-30 yaş aralığındaki öğrencilere TYT, AYT ve diğer tüm kurslar için eğitim desteği veriliyor.

Gençlik Merkezi, depremzede öğrenciler için bütün olanaklarını sağlıyor. Merkeze gelen öğrencilere eğitim setleri dağıtıldı. Öğrencilere, eğitim desteğinin yanı sıra psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.







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