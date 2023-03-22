Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, ramazan ayı münasebetiyle halkın yoğun ilgi gösterdiği market, tatlı, kafeterya, pastane ve unlu mamuller gibi işletmelerde denetim yaptıklarını söyledi.
Denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Özsunar, "Kontrollerde iş yerlerinin çalışma ruhsatları, hijyen belgeleri, temizlik, kasa fiyatı, raf fiyatı gibi bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Unlu mamuller satan işletmelerde özellikle ekmeklerin gramajında hassasiyet gösteriyoruz. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.