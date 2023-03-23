Mardin Büyükşehir Belediyesinden ramazan ayı yardım kolisi

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme sonucu tespit ettiği 50 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan ayında, şehir genelinde sosyal inceleme sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ve evlerde kalan depremzede ailelere 50 bin aileye gıda kolisi ulaştırılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu belirtti.

Bu anlamlı ayda depremzede vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Vali Demirtaş, şunları söyledi:

‘‘Ramazan ayı birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. Bu anlamlı ayda, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere ile evlerde kalan depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için gıda kolisi dağıtımı dağıtıyoruz. Bu kolilerde, temel gıda ürünleri ve diğer malzemeler yer alıyor. Vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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