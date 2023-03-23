Mardin'de depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı

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MARDİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'e gelerek yurtlara yerleştirilen afetzedeler iftar yaptı.

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk gününde, kentte misafir edilen depremzedeler için iftar verildi.

Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile depremzedelere yemek dağıttı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, iftar duası yapıldı.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Demirtaş, "Asrın felaketi dediğimiz depremlerle karşı karşıya kaldık. İnsanlarımızı kaybettik, acılarımız var. Mardin Valisi olarak tüm personelim, büyükşehir belediyesi, emniyetimiz ve jandarmamız ile sizleri burada misafir edeceğiz. Hep yanınızda, hizmetinizde olacağız. Burada kaldığınız sürece sizin rahat edebilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Özellikle bunu bilmenizi istiyorum." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve davetliler katıldı.













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