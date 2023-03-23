Midyat Belediyesi depremzedeler için iftar çadırı kurdu

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ve Adıyaman merkezinde iftar çadırı kurdu.

Yeni mahalle Atatürk Parkı ile Gölcük mahallesi Cevat Paşa Parkı'nda ve Adıyaman merkezinde kurulan iftar çadırlarında Midyatlılar ve depremzedeler orucunu açtı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayının İslam dininde müstesna bir yerinin olduğunu belirtti.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Şahin, "Depremlerden etkilenen Adıyaman'da ve depremlerden etkilenen illerden ilçemize gelen vatandaşlarımız için iftar çadırları kurduk." dedi.

Hatay'dan gelen depremzede Abdulhakim Ersöz, belediyeye teşekkür ederek, "Ailece buradayız, öğretmen evinde barınıyoruz. Sağ olsunlar öğretmenevini depremzedelere açtılar. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten gelen Muhammed Tekin ise depremlerden etkilendikleri için Mardin'e geldiklerini aktararak, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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