Midyat'ta depremzedeler için fidan dikildi

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde depremzedeler için fidan dikildi.



İlçede adalet ormanında düzenlenen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler anısına 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Savcıları Selahaddin Eyüp Ekmen, Onur Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahim Kaplan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, İlçe Orman İşletme Şefi Veysi İş, Koruma Kurulu üyeleri, okul idarecileri ve depremzede aileler katıldı.

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