Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde düzenlediği LGS ve YKS deneme sınavına 29 bin 654 öğrenci girdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kent genelinde eğitime destek vermek amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları hazırlamaya devam ediyor.
Mardin genelinde düzenlenen deneme sınavlarına 8. ve 12. sınıflardan toplam 29 bin 654 öğrenci katıldı.