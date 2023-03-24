Kocaeli'de babaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2 çocuğun cenazesi Mardin'de defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde babaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2 çocuğun cenazesi memleketleri Mardin'de toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki evde ölü bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürülen Yağmur R. (13) ve Emre R'nin (10) cenazeleri, otopsi işlemlerin ardından memleketleri Mardin'in Midyat ilçesine getirildi.

Kardeşlerin cenazesi, Ulucami Mahallesinde Hacı İsa Cengiz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Huzur Asri mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Dün polis ekiplerinin Kocaeli Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R, işlemleri sırasında, "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulunmuş, durumdan şüphelenerek sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve giden ekipler, Yağmur R. (13) ve Emre R. (10) adlı kardeşleri hareketsiz halde bulmuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.