AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, ziyaretlerde bulundu

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, bazı sendika ve kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Alma, bir grup partiliyle Memur-Sen İl Temsilciliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Artuklu İlçe Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleştirdi.

Önlerinde önemli bir seçimin olduğunu belirten Alma, "Halkımızın desteğiyle seçim süreci boyunca teşkilatlarımızla birlikte yaptığımız ve yapacağımız etkin çalışmalarla inşallah beklediğimiz hedeflerinde ötesinde bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

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