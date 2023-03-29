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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu taraftar, gönül verdiği futbol takımının maçlarını kaçırmıyor

AA

Down sendromlu taraftar, gönül verdiği futbol takımının maçlarını kaçırmıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan down sendromlu Mehmet Keleş, gönül verdiği futbol takımının maçlarını kaçırmıyor.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Akıncı Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Keleş'in Mardin 1969 Spor'a sevgisi, küçüklüğünde ağabeyinin maça götürmesiyle başladı.

Şu an Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımın maçlarını kaçırmayan 3 çocuk babası Keleş, iç sahadaki maçları izlemek için saatler öncesinde evinden çıkarak tribündeki yerini alıyor.

Takımını yalnız bırakmayan Keleş, Mardin 1969 Spor'un 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanları da takip ediyor.


- Ağabey Lokman Keleş: "Futbol tutkunu biri"

Keleş'in ağabeyi Lokman Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte herkesin çok sevdiği kardeşinin adeta takıma aşkla bağlandığını söyledi.

Evlerinin şehre 20 kilometre uzaklıkta olduğunu, buna rağmen maçları ve idmanları kaçırmadığını anlatan Keleş, "Kardeşim fanatik taraftardır. Futbol tutkunu biri. 20 yıldır takımını yalnız bırakmıyor." dedi.


- Necmettin Nas: "Fahri başkanımız"

Kulübün asbaşkanı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas da aileden biri olarak gördükleri Keleş'in Mardin 1969 Spor'la bütünleştiğini ve kulübün bir parçası haline geldiğini kaydetti.

"Keleş, kulübe bizlerden önce gelir, idmanları takip eder. Fahri başkanımız olmuş." ifadelerini kullanan Nas, Mehmet Keleş'i herkesin çok sevdiğini söyledi.


- Kaptan Rıdvan Sönmez: "Ona çok değer veriyoruz"

Takım kaptanı Rıdvan Sönmez de Keleş'in desteğini görmekten mutlu olduklarını belirterek, "Her idmanımızda, her maçımızda her zaman yanımızda oluyor. Ona çok önem ve değer veriyoruz. Bizim için çok önemli biri." diye konuştu.

Taraftarlardan Vehap Erdoğan ise Mehmet Keleş'in tribünlerde 20 yılı aşkın süredir takımın yanında olduğunu söyledi.

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