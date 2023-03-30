Mardin'de üreticilere süt sağım makinesi desteği

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Dargeçit ilçesinde yüzde 75 hibe destekli 79 üreticiye, süt sağım makineleri gerçekleştirilen törenle dağıtıldı.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan ve üreticiler katıldı.

Vali Demirtaş, üreticilerin süt sağım işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliğini arttırmak amacıyla kent genelinde yüzde 75 hibeli olarak bin adet süt sağım makinesi desteğinde bulunacaklarını bildirdi.



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