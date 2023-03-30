AK Parti Mardin Başkanı Alma, muhtarlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Muhtarlar İl Federasyonu Başkanı İsa Dal, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'yı ziyaret etti.



Dal, beraberinde dernek başkanları ve mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği ziyarette Alma'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.



Ziyarette merkez ve kırsal mahallelerin sorunlarına da değinildi.

AK Parti İl Başkanı Alma, Mardin'in tüm mahallelerinin analizini yapıp, sorunlarını tespit ederek gerekli mercilere ileteceklerini, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.







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