Mardin'de Altyapı Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Altyapı Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilgili birim amirlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi dahilinde yapılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgi alan Demirtaş, bütün kurumların koordineli çalışması gerektiğini dile getirdi.

Demirtaş, ilgili tüm kurum ve daire amirlerinin Mardin'in gelişimi için çalıştığını kaydetti.



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