Mardin'in tarihi silueti gün yüzüne çıkarılıyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de tarihi görüntüyü bozan betonarme yapıların yıkımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımları sürüyor.



Bu kapsamda 47 eklentili binada 180 bağımsız bölüm yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde bulunan ve Mardin'in tarihi siluetini bozan yapıların başında gelen 5 katlı 20 daireden oluşan binanın yıkımı da tamamlandı.

Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen açık hava müzesi konumunda olan kentin bir an önce tarihi dokusuna kavuşturulması için yıkım çalışmaları sürecek.







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