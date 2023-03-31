Bingöl ve Mardin'de kar etkili oldu

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BİNGÖL/MARDİN (AA) - Bingöl ve Mardin'de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bingöl'de yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle kentin yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü kentte, rüzgar da etkili oluyor.

- Mardin

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplanırken kar, tarihi yapılarda da güzel görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü kentte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.



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