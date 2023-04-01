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Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu artırdı

AA

Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu artırdı

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu'da mart ayında düşen yağış, hububat ve yem bitkisi üreticisinin yüksek rekolte beklentisini artırdı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, mart ayında etkili olan yağış çiftçinin kuraklık endişesini giderdi.

Üreticiler rekoltenin artması için nisan ayında da yağış bekliyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde 2 milyon 800 bin dekar alanda buğday, 600 bin dekar alanda arpa ve 700 bin dekarı aşkın alanda da mercimek ekimi yapıldığını söyledi.

"Mart ayına kadar bölgede kuraklık riskimiz vardı ve bununla ilgili çeşitli tedbirler almıştık. Ancak martta yağış eksikliği giderildi. İlimizde bu yıl ki üretim sezonunda 27 Mart'a kadar metrekareye 400 milimetre yağış aldık. Şu anda yağışla ilgili bir sıkıntımız yok. Ürünlerin gelişme durumları da gayet iyi gidiyor." diyen Atalar, özellikle hububat ve bakliyata dayalı üretim yapan Diyarbakırlı çiftçilerin 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirtti.

- "Rekoltede 1 milyon tonu geçeceğimizi tahmin ediyoruz"

Atalar, nisan ayında da yeteri kadar yağış düşmesi halinde sezonun verimli geçeceğini ifade etti.

Geçen yıl buğdayda dekardan alınan verimin ortalama 326 kilogram olduğunu anlatan Atalar, bu yıl böyle gitmesi halinde verimin 400 kilogramın üzerine çıkacağını kaydetti.

Atalar, ilde son yıllarda yaşanan kuraklıktan 2021'de rekoltenin 525 bin tona kadar gerilediğini belirterek, "Geçen yıl rekoltemiz 750 bin tona ulaştı. Bu yıl da her şey normal giderse 1 milyon tonu geçeceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

- "Kuraklığı unuttuk"

Sur Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi ve çiftçi Mehmet Güzelsoy da merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Bağpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte üretim yaptıkları arazilerinde bu yıl 2 bin dekar buğday, 500 dekar arpa ve 500 dekar mercimek ekimi yaptıklarını söyledi.

Güzelsoy, bölgeye uzun süre yağış düşmediği için çiftçiler olarak kuraklık endişesi yaşadıklarını belirterek, "Marttaki yağış tam da korkmaya başladığımız dönemde can suyu gibi geldi. Artık kuraklığı unuttuk. 'Bir yağmur daha alırsak ne kadar daha verim alırız? diye düşünmeye başladık. Artık rahat uyuyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle buğday ve arpada dekara 250 kilogram ürün elde ettiğini anlatan Güzelsoy, nisan ayında da yağış olması halinde dekara 450 kilogram verime ulaşabileceğini söyledi.

- Mardin

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, kentin verimli 2,5 milyon dönüm arazisinde hububat ve bakliyat ekimi yapıldığını söyledi.

Marttan önce kuraklık endişesi yaşadıklarını anlatan Öter, "Mart ayının ortalarından itibaren hemen hemen bir hafta aralıksız çok güzel yağmurlar yağdı. Bu yağmurların yağmasıyla mahsul kendine geldi, toparlandı. Şu anda çok çok iyi bir durumda. Son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle kuru tarım yapılan ürünlerden verim alınamadı. Çok şükür bu sene o risk ortadan kalktı. Umutluyuz bu sene inşallah iyi olacak. Bu sene geçen iki seneden daha güzel verim ve sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisanda bekledikleri yağışın önemine değinen Öter, bu yağışın hububatı besleyeceğini kaydetti.

Çiftçi Mervan Geçgen, dededen ve babadan kalma tarlalarda buğday ürettiklerini söyledi.

Son yağışın tarımsal üretimde önemli olduğunu anlatan Geçgen, nisan yağmurlarının da beklenen düzeyde olmasıyla çok güzel verim alacaklarını ifade etti.

Geçgen, "İki senedir kuru tarım yaptığımız alanlar pek fayda vermedi. Bu yağmurlar olmasaydı bu sene de verim alamayacaktık. Bu yağmurlarla kuru tarım alanlarında da inşallah güzel verim alacağız." diye konuştu.

- Batman

Batman Ziraat Oda Başkanı Nizamettin Aydiş de kentte 550 bin dönüm buğday, 120 bin dönüm arpa, 150 bin dönüm civarında da kırmızı mercimek ekimi yapıldığını ifade ederek, son yağışların çiftçiyi memnun ettiğini anlattı.

Aydiş, "Son yağmurlar ekinlerimize muazzam bir fayda sağladı. Nisan ayında da eğer yağmur yağarsa bu yıl çiftçinin baharı olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kuyubaşı köyünde yaşayan çiftçi Faysal Gönülaçar ise yaklaşık 100 dönüme buğday ve 40 dönüm alana da mercimek ektiğini belirtti.

Gönülaçar, şunları söyledi:

"Son yağmurlar bizlerin yüzünü güldürdü. Kış mevsimi kurak geçti, sabırla yağmuru bekledik ve çok şükür yağdı. Eğer nisanın sonlarına doğru da yağmur yağarsa bu yıl hububatta inanılmaz bir rekolte bekliyoruz."


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