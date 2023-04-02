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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı

AA

Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı

MARDİN (AA) - Midyat Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlik kapsamında Grup Tillo konser verdi.

Belediye Başkan Vekilli Hasan Özmen, her sene olduğu gibi bu sene de ramazan ayını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahim Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Fırat Özel ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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