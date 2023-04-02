Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ramazan ayını, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sebebiyle ülke ve millet olarak yoğun duygular içerisinde idrak ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi hasletlerini bizatihi hissettiklerini ve yaşadıklarını vurgulayan Demirtaş, "Aşımızı, ekmeğimizi, evimizi, ocağımızı, harçlığımızı, iaşemizi afet bölgesindeki kardeşlerimizle paylaşıyor, onların acılarını dindirmeye gayret ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki acıda da kederde de et tırnak misali bir ve beraber olmayı başaran böylesine yüce gönüllü bir milletin mensuplarıyız. Acıların paylaşıldıkça azaldığını, sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığını bilen büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı

Acıları devlet ve millet ele ele vererek üstesinden geleceklerini aktaran Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep beraber saracak, asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." dedi.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen Demirtaş, şehitlerin emaneti ve gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışan gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Bu coğrafyanın vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğrunda can feda edenlerin yurdu olduğunu aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bugün bizlere düşen görev, her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmemektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanmaya çalışılan tüm oyunları bertaraf etmek; istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere birlik ve beraberlikle en güzel cevabı vermektir. Bu yolda en başta bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak layıkıyla hizmet edeceğiz. Sizlerin acılarını hafifletecek, yaşamlarınızı kolaylaştıracak çalışmaları yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Devlet millet her daim yanınızda duracak, dertlerinize derman olacağız. Bu aziz vatana evlatlarını armağan eden şehit yakınlarımıza ve gözünü budaktan esirgemeyen kahraman gazilerimize ne yapsak azdır. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

İftarın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.









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