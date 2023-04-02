Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

AA

Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ramazan ayını, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sebebiyle ülke ve millet olarak yoğun duygular içerisinde idrak ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi hasletlerini bizatihi hissettiklerini ve yaşadıklarını vurgulayan Demirtaş, "Aşımızı, ekmeğimizi, evimizi, ocağımızı, harçlığımızı, iaşemizi afet bölgesindeki kardeşlerimizle paylaşıyor, onların acılarını dindirmeye gayret ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki acıda da kederde de et tırnak misali bir ve beraber olmayı başaran böylesine yüce gönüllü bir milletin mensuplarıyız. Acıların paylaşıldıkça azaldığını, sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığını bilen büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı

Acıları devlet ve millet ele ele vererek üstesinden geleceklerini aktaran Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep beraber saracak, asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." dedi.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen Demirtaş, şehitlerin emaneti ve gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışan gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Bu coğrafyanın vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğrunda can feda edenlerin yurdu olduğunu aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bugün bizlere düşen görev, her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmemektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanmaya çalışılan tüm oyunları bertaraf etmek; istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere birlik ve beraberlikle en güzel cevabı vermektir. Bu yolda en başta bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak layıkıyla hizmet edeceğiz. Sizlerin acılarını hafifletecek, yaşamlarınızı kolaylaştıracak çalışmaları yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Devlet millet her daim yanınızda duracak, dertlerinize derman olacağız. Bu aziz vatana evlatlarını armağan eden şehit yakınlarımıza ve gözünü budaktan esirgemeyen kahraman gazilerimize ne yapsak azdır. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

İftarın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin ...
Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu artırdı
YEREL HABERLER Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu ...
Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
"Mardin Kalesi Kaya Islah Projesi" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Mardin Kalesi Kaya Islah Projesi" toplantısı yapıldı
Bingöl ve Mardin'de kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bingöl ve Mardin'de kar etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.