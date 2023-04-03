Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza verildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza verildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, ruhsatsız bir iş yerinde horoz dövüşü için hazırlanmış pist olduğu ve içeride horoz dövüşü yapılmak suretiyle bahis oynandığı tespit edildi.

İş yerinde bulunan 38 kişiye 154 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Aralarında iş yeri sahibi ve horoz sahiplerinin bulunduğu 5 şüpheli, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlarından gözaltına alındı.





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