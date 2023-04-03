Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı

AA

Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı.

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki mühendis Gözenoğlu için Midyat ilçesi Gölcük mahallesindeki Kalo mezarlığında anma programı düzenlendi.

Okunan Yasin-i şerifin ardından, ilçe müftüsü Ergün Bulunmaz'ın yaptırdığı dua ile program sona erdi.

Programa, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, ilçe müftüsü Ergün Bulunmaz, şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu ve ailesi katıldı.

Hüseyin Gözenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldan beri oğullarının acısının dinmediğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın insanları hunharca, acımasızca, suçsuz ve sebepsiz yere katlettiğini ifade eden Gözenoğlu, şöyle konuştu:

"Şehit oğlum gerçekten adı gibi mazlum biriydi, suçsuz, günahsız ve sebepsiz bir şekilde hunharca katletti terör örgütü. Tabii ki bizim şehidimiz tek değildir, 40 yıldır herkese bu acıları yaşattılar, bunu çeken bilir. Bu vesileyle bir kez daha bu canileri, hainleri lanetliyor ve kınıyorum. Bunlar Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyorlar ama kendi çıkarları doğrultusunda binlerce Kürt gencini dağlarda ve cezaevlerinde kendi saltanatları için heba ettiler."

Terör örgütünün 40 yıldır bölgeyi ateş yerine çevirdiğini aktaran Gözenoğlu, "Bunlar Müslüman olsaydı, ramazan ayında bugün cenazesinin başında oruç tuttuğumuz bir Müslümanı öldürmezlerdi. Bunlar Kürt olsaydı kesinlikle bir Kürdü öldürmezdi. Bunlar emekçi, Kürt işçi taraftarı olsaydı bir emekçiyi asla katletmezdi." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı
YEREL HABERLER Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır ...
Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ...
Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ceza
YEREL HABERLER Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ...
Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle ...
Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin ...
Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu artırdı
YEREL HABERLER Güneydoğu'da yağışlar tarımda yüksek rekolte umudunu ...
Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.