Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirtaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansı'nın, üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak bir asırdır mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele yıllarında savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak, ulusal mücadeleyi savunmak, ülkemize karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak gibi çok zor görevler üstlendiğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajanslarından olan Anadolu Ajansı, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden Türkiye’nin gözü kulağı olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için, birçok zorluğu göğüsleyerek mücadelede canlarını tehlikeye atarak hizmet veren Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."









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