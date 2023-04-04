Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirtaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansı'nın, üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak bir asırdır mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele yıllarında savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak, ulusal mücadeleyi savunmak, ülkemize karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak gibi çok zor görevler üstlendiğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajanslarından olan Anadolu Ajansı, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden Türkiye’nin gözü kulağı olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için, birçok zorluğu göğüsleyerek mücadelede canlarını tehlikeye atarak hizmet veren Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de mühendis Gözenoğlu'nun şehadetinin yıl dönümünde iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin'de mühendis Gözenoğlu'nun şehadetinin yıl ...
Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum ...
Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı
YEREL HABERLER Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır ...
Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ...
Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ceza
YEREL HABERLER Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ...
Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle ...
Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Midyat' ramazan ayı dolayısıyla etkinliği yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.