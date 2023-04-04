Mardin'de aşevi ve çölyak hastaları için hazırlanan projeler bitme aşamasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'de aşevi ve çölyak hastaları için fırın projeleri tamamlanma aşamasına geldi.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, ramazan ayı dolayısıyla 50 bin yardım kolisi dağıttı.



Ayrıca, kent genelinde günlük bir öğün olmak üzere 10 bin kişilik yemek dağıtımının yapılacağı Aşevi Projesi ile çölyak hastalarının en büyük sorunlarından olan glütensiz unlu mamüllerin üretimi için Çölyak Fırını Projesinin çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde bitme aşamasına geldi.

Kentte 373 metrekare alanda yapılacak Aşevi Projesi'nde, pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan yer alacak.



276 metrekare alanda yapılacak Çölyak Fırını Projesi'nde de fırın alanı, un ambarı, kiler, soğuk hava deposu, bulaşıkhane gibi birimler bulunuyor.​​​​​​​ Çölyak fırınında üretilecek mamuller, kent genelindeki ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz dağıtılacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.