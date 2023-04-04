Nusaybin'de kırsal mahallelere parke taşı yapılacak

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MARDİN (AA) - Nusaybin Belediyesi tarafından kırsal mahallere 110 bin metrekarelik parke taşı çalışması yapılacak.



Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçe merkezi veya kırsal ayırımı yapmadan tüm vatandaşlara hizmet götürdüklerini söyledi.

Daha önce muhtarlarla yaptığı toplantılarda yol sorununu çözecekleri sözünü verdiği hatırlatan Kayabaşı, şöyle konuştu:



"Kırsal mahallelerimizde parke taşı çalışmalarını başlatıyoruz. Bugün protokolünü imzaladık. Bir haftadan daha kısa bir sürede kırsal mahallelerimizde parke taşı çalışmasının başlamasını planlıyoruz. Tüm kurumlarımız ve birimlerimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyor. Kırsal mahallelerimizde yapacağımız parke taşı çalışmalarımız hayırlı olsun."



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