Mardin'de "tekne orucu" tutan çocuklar öğle vakti düzenlenen programla iftar yaptı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Anadolu'nun geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, tekne orucu tutan 6-8 yaş arası, depremzede çocukların da bulunduğu 500 çocuk için Kamor Millet Bahçesi'nde iftar programı organize etti.

Öğle ezanının ardından oruçlarını açan çocuklar, Hacivat-Karagöz ve çeşitli kahraman karakterlerini canlandıran tiyatrocuların yaptıkları gösterilerle eğlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik düzenlenen bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Etkinliği katılan 500'e yakın çocuğun ramazan ayının tadına varabilmesini arzu ettiklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yardımlaşma ile birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz ciddi anlamda ilgi gösterdi. İnşallah bu programı bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mardin'de yaklaşık 30 bine yakın depremzede ailemiz var. Depremzede vatandaşlarımızın çocukları da bu etkinliğimize dahil oldu. Onlarla birlikte tekne orucunun güzelliğini yaşıyoruz, kaynaşıyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."





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