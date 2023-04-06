Hurdacı kardeşlerin "sıfır atık" tesisinde yılda 290 bin ton atık geri dönüştürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdacı kardeşlerin "sıfır atık" tesisinde yılda 290 bin ton atık geri dönüştürülüyor

AA

Hurdacı kardeşlerin "sıfır atık" tesisinde yılda 290 bin ton atık geri dönüştürülüyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELEHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde geçmişte hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 4 kardeşin kurduğu atık entegre tesisinde yılda 115 bin tonu tehlikeli, toplam 290 bin ton atık geri dönüştürülüyor.

İlçede dede mesleği atık toplama ve hurdacılık işini yaklaşık 31 yıl sürdüren Hayrettin, Zeki, Mesut ve Engin Çiçek kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nden etkilenerek yaklaşık 4 yıl önce 85 dönüm alanda Haşimoğlu Atık Entegre AŞ'yi kurdu.

Tesiste bu zamana kadar yaklaşık 1 milyon ton tehlikeli ve tehlikesiz atık dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlandı.

Şirketin yönetim kurulu üyesi kardeşlerden Zeki Çiçek, AA muhabirine, memleketlerinde önemli bir yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atık toplama ve hurdacılığa 1988'de başladıklarını ifade eden Çiçek, "O zaman atığın geri dönüşümü, çevreye zararı veya yararı, biz bunları çok bilmiyorduk. Bunları yeni öğrendik. Ülkemiz bu konuda çok gelişti. Öz kaynaklarımızla burayı faaliyete geçirdik. Devletimizden herhangi bir beklentimiz olmadı. Ancak bu konuda önümüz açıldı, hem maddi hem manevi. Ama biz tamamını öz kaynaklarımızla yapmayı seçtik." dedi.

Çiçek, daha sağlıklı, temiz bir gelecek ve ekonomiye güç katmak için çalıştıklarını belirtti.

Geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin adeta çağ atlamaya başladığını dile getiren Çiçek, bunda Emine Erdoğan'ın da önemli katkılarının bulunduğunu ifade etti.

- Hedef büyüttüler

Çiçek, yılda 115 bin ton tehlikeli, 175 bin ton tehlikesiz atığı geri dönüştürdüklerini belirterek, "Yılda dönüştürdüğümüz 175 bin ton tehlikesiz atığı 250 bin tona, 115 bin ton tehlikeli atığı da 200 bin tona çıkaracak şekilde hedefimizi büyütmeyi düşünüyoruz." dedi.

Atık elektrikli araç bataryalarından lityum, kobalt, nikel, mangan ve grafit gibi değerli madenleri ayrıştırarak "kritik ham madde" elde edildiğini söyleyen Çiçek, kurdukları kompost makineleriyle yemek atıklarından gübre elde ettiklerini anlattı.

Çiçek, dönüşümden geri kalan atıklardan da "türetilmiş yakıt" elde ederek çimento fabrikasında yakılması için ürün çıkardıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Geri kazanımı yapılan ürünler savunma sanayisi, elektrik, elektronik ve birçok alanda kullanılıyor. Atıkların gerçekten çevreye çok büyük zararı var. Örneğin bir plastik atığın 400-500 yıla kadar ömrü var. Milletimizden ricamız, çöp diye düşündükleri hiçbir şeyi atmamaları. Bunlar toplanarak belli kuruluşlar, belediyeler vasıtasıyla bu tesislere teslim edilebilir."

Çiçek, daha yeşil bir çevre ve daha kaliteli içme suyu için evlerde en az haftada bir gün aile bireylerinin "sıfır atık" konusunu gündeme getirmesinin, bu konuyu konuşmasının farkındalık açısından yararlı olacağını ifade etti.

- "Entegre tesis olarak dünyada ilklerden biri"

Tesisin müdürü ve çevre mühendisi Kadir Akkurt da tesise getirilen metal, cam, plastik ve ambalaj gibi atıkları ham madde olarak ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

Akkurt, tesiste yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Entegre tesis olarak Türkiye'de ve dünyada ilklerden biri. Herhangi bir atık buradan geri dönüştürülmeden çıkmıyor. Mutfakta kullandığımız yemek artıklarından tutun da tesisin bünyesindeki hayvanların bulunduğu alandan çıkan gübreye kadar her şey burada geri dönüşüme gönderiliyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de "tekne orucu" tutan çocuklar öğle vakti düzenlenen programla iftar yaptı
YEREL HABERLER Mardin'de "tekne orucu" tutan çocuklar öğle vakti ...
Nusaybin'de kırsal mahallelere parke taşı yapılacak
YEREL HABERLER Nusaybin'de kırsal mahallelere parke taşı yapılacak
Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 3 ...
Mardin'de aşevi ve çölyak hastaları için hazırlanan projeler bitme aşamasında
YEREL HABERLER Mardin'de aşevi ve çölyak hastaları için hazırlanan ...
Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 103'ncü kuruluş yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.