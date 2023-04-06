AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, gençlerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, düzenlenen programla gençlerle bir araya geldi.



AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği programa katılan Alma, gençlere yönelik her alanda atılımlar yaptıklarını söyledi.



Gençlerin AK Parti'nin 21 yıllık hizmet anlayışını, ülkenin nerden nerelere getirdiğini iyi okumalarını istediklerini kaydeden Alma, şöyle konuştu:



"Özellikle eğitim, bilim ve teknoloji konularında çığır açan yeniliklere imza atan AK Parti gençliğe verdiği önemi her alanda deklare etmiştir. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin her zaman destekçisi olacak, beklentilerine cevap vereceğiz. Bu minvalde onlardan tek isteğimiz inancı doğrultusunda özünü kaybetmeden, ülkesine ve milletine sahip çıksınlar. Bunu da araştırarak, yazarak, çizerek ve üreterek meydana getirsinler."

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