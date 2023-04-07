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Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa yönelik saldırısı kınandı

AA

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa yönelik saldırısı kınandı

DİYARBAKIR (AA)- Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in her yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ibadet için mescitte bulunan cemaate saldırdığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet eden Filistinli kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesi hedef aldığını belirten Tekdemir, İsrail'in hiçbir kutsal tanımadığını, hiçbir hukuk ve yasayı dinlemediğini belirtti.

Tekdemir, "Kudüs her zaman temel meselemiz olarak kalacak. Tarihin de coğrafyanın da kilidi Kudüs. Yaşananlardan dersler çıkarmalı ve Kudüs'ün Müslüman kimliği ile kalması adına tüm dünyayı harekete geçirmeliyiz." dedi.

- Mardin

Mardin'de 61 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun temsilcileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya geldi.

İlim-Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, platform adına yaptığı açıklamada, İsrail'in her yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ibadet için mescitte bulunan cemaate yönelik saldırıları adet haline getirdiğini söyledi.

Elçiboğa, "Bu zulme sessiz kalmak, zalimleri cesaretlendirmektedir. Biz de sessiz kalmayacak, kavli ve fiili dualarımızla mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamaya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA-PAR İl Başkanı İsmail Çevik de katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Yeni Mahalle Geylani Cami önünde toplananlar İsrail'i protesto etti.

AGD Şırnak Temsilcisi Erol Kılıçlı, İsrail'in Filistin'e yaptığı küstahlığının karşılığını mutlaka alacağını söyledi.

"Siyonist İsrail’in her attığı adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz" diyen Kılıçlı, Mescid-i Aksa'nın ilk kıbleleri ve onurları olduğunu aktardı.

Kılıçlı, "Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin'de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Kimse bizden haksızlıklar karşısında susmamızı beklemesin." ifadelerini kullandı.


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