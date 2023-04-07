Mardin'de "öz saygı ve kaygı" eğitimleri veriliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde "öz saygı ve kaygı" eğitimleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezine üye gençlerin bireysel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda uzman psikolog tarafından öz saygı ve kaygı eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde öz saygı geliştirmesi, yükseltilmesi, kişinin kendisine olumlu bakması, bununla birlikte kişinin zayıflıklarını kabullenmesi, dürüstlük ve huzurla oluşturacak becerileri öğretme amaçlanıyor.

Eğitimlere katılmak isteyenler Ravza Caddesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde başvuruda bulanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.