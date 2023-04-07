Artuklu, Adıyaman Belediyesi ile "kardeş belediye" oldu

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MARDİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Artuklu Belediye Meclisi'nde Adıyaman Belediyesi ile "kardeş belediye" olma kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

2022 yılı faaliyet raporunun da görüşülerek onaylandığı toplantıda, Adıyaman ile kardeş belediye olması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Tatlıdede, toplantıda, Adıyaman'daki yetkililerle irtibat halinde olduklarını bölgeye verdikleri desteklerin süreceğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Tatlıdere, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da da ciddi anlamda bir yıkım yaşanmıştı. Artuklu Belediyesi olarak depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye her türlü desteğimizi sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Kardeş belediye olmakla birlikte artık bölgedeki yaraların sarılmasında bize de büyük bir iş düşüyor." diye konuştu.

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