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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de vatandaşlarla iftarda buluştu

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de vatandaşlarla iftarda buluştu

MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat İlçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Mazıdağı ilçesinde "Süt Sağım Makinesi ile Temiz ve Hijyenik Süt Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere süt sağım makinesi dağıtımı törenine katılan Ersoy daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Ersoy, huzuru bozmak isteyenlere hiçbir şekilde fırsat vermeden ağız tadıyla nice ramazanlara hep birlikte kavuşma temennisinde bulundu.

Ersoy, "Bu güzel günlerin, bu mübarek günlerin hürmetine Allah memleketimizi, vatanımızı her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden, fitnelerden ve fesatlardan beri eylesin. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinde, ülkemiz ve vatanımızın bütünlüğü için hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş da Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ramazan ayına buruk başladıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydeden Demirtaş, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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