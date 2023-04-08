Midyat'ta öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelere satranç eğitimi

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde öğrenci yurdunda kalan depremzede çocuk ve gençlere, "Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor Projesi" kapsamında eğitim veriliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle KYK yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte, TSF İlçe Temsilcisi Bilal İper ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç depremzedelere satranç takımı hediye etti.

İper, proje kapsamında çocuk ve gençlere satranç takımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yurtlarda kalan depremzedelerle bir araya geldiklerini anlatan İper, şöyle dedi:

"Depremzede çocuklarla satranç faaliyetlerinde bulunduk. Haftada iki gün çocuklarımıza satranç kursu eğitimi vereceğiz. Çocuklar satrancı çok sevdiklerini ve kurslara devam edeceklerini söylediler. Çocuklar ayrıca bizden bir turnuva talebinde bulundular."

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