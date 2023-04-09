Mardin'de cami minaresine yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

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MARDİN (AA) - Mardin’in Nusaybin ilçesinde cami minaresine yıldırım isabet etmesi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Dün kentte gün boyu devam eden sağanak sırasında akşam saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan İstasyon Camisi minaresine yıldırım isabet etti.

Paratoner sayesinde camide veya minarede hasar oluşmazken, yıldırımın isabet ettiği anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım nedeniyle caminin elektronik aksamı ve bazı iş yerlerinin reklam panosu ile sokak lambaları zarar gördü.





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