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Mardin'de cami minaresine yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Mardin'de cami minaresine yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin’in Nusaybin ilçesinde cami minaresine yıldırım isabet etmesi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün kentte gün boyu devam eden sağanak sırasında akşam saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan İstasyon Camisi minaresine yıldırım isabet etti.

Paratoner sayesinde camide veya minarede hasar oluşmazken, yıldırımın isabet ettiği anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım nedeniyle caminin elektronik aksamı ve bazı iş yerlerinin reklam panosu ile sokak lambaları zarar gördü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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