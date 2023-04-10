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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artuklu'da içme suyu şebekesi yenileniyor

AA

Artuklu'da içme suyu şebekesi yenileniyor

MARDİN (AA) - Artuklu ilçesinde, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen proje ile içme suyu şebekesini yeniliyor.

Proje çerçevesinde ilçenin 207 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek ve bir pompa istasyonu, 5 içme suyu deposu inşaatı yapılarak, daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yenilenen şebeke hatları sayesinde suyun kalitesi artacağını ve su kayıplarının en aza indirileceğini belirtti.

Kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Demirtaş, "Artuklu ilçemizde ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar sayesinde ilçemize kaliteli içme suyu uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde ulaşacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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