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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan çıkarılan futbolcu, transfer olduğu takımın şampiyonluk golünü attı

AA

Enkazdan çıkarılan futbolcu, transfer olduğu takımın şampiyonluk golünü attı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan çıkarılan Burçak Özkanca, 1 ay önce transfer olduğu Mardin 1969'un şampiyonluk golünü attı.

Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan Özkanca (31), "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, belediye tesislerinde bulunan takım arkadaşlarıyla enkaz altında kaldı.

Yaklaşık 5 saat sonra enkazdan çıkarılan stoper Özkanca, depremde 5 takım arkadaşını kaybetti.

Bir süre dinlendikten sonra geçen ay aynı ligde 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969'a transfer olan Özkanca, birkaç idmandan sonra takımla maçlara çıkmaya başladı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Yeşil Vartospor maçında sahaya çıkan Özkanca, attığı golle takımının şampiyon olmasını sağladı.


- Özkanca: "Orada arkadaşlarımızla hikayemiz yarım kaldı"

Burçak Özkanca, AA muhabirine, kendisiyle birlikte 15 arkadaşının Kahramanmaraş'ta belediye tesislerinde kaldığını ve depremden önce oynadıkları maçı kazandıklarını söyledi.

Depreme tesisin 4. katında yakalandığını dile getiren Özkanca, enkaz altından vatandaşların kendisini kurtardığını belirtti.

Beş arkadaşının deprem felaketinde vefat ettiğini anlatan Özkanca, çok acı yaşadıklarını vurgularken, şunları söyledi:

"Hala atlatmakta zorlanıyorum. Burada takım arkadaşlarım destek oluyor. Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde liderdi. Orada arkadaşlarımızla hikayemiz yarım kaldı. Mardin'e gelmek benim için güzel oldu. Burada çok güzel bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluğumuz depremde vefat eden arkadaşlarımıza armağan olsun. Şampiyonluk maçında 10 kişi kalmıştık. Buna rağmen kazandık ve şampiyonluğumuzu erken ilan ettik. Ligin bitiminin ardından play-off'u da kazanarak bir üst lige çıkmak istiyoruz. Şampiyonluk maçında gol atmak gerçekten çok mutluluk verici."

Mardin 1969 Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü ise Burçak Özkanca'nın iyi bir futbolcu olduğunu anlatarak, "Enkaz altında kalmış, psikolojisi bozulmuştu. Depremde arkadaşlarını kaybetmesi kolay değil. Mardin'e gelen Burçak bir süre sonra toparlanmaya başladı. Son maçta attığı golle galibiyetin mimarının oldu." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Celal Geyik ise şampiyonluk maçında golü Burçak Özkanca'nın atmasına takım olarak çok sevindiklerini dile getirerek, "Buraya geldiği zaman onunla takımı ve vefat eden arkadaşları hakkında çok konuştuk. Takıma güzel uyum sağladı. Attığı golle şampiyonluk yaşaması bizleri de çok sevindirdi." diye konuştu.


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