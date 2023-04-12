Mardin'de AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de AK Parti'nin milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Artuklu ilçesinde bir otelde AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, yaptığı konuşmada, Mardin'in AK Parti iktidarında tarihi yatırımlar kazandığını söyledi.

2002 ile 2020 yılları arasında Mardin'de ihracat oranının 30 kat artarak yaklaşık 400 milyon dolara çıktığını kaydeden Alma, sağlık, eğitim, altyapı gibi her alanda önemli çalışmaların yapıldığını anlattı.

Alma, güçlü Türkiye’nin inşasının yatırımların devamı ile mümkün olabileceğini belirtti.

Milletvekili adayları Faruk Kılıç, Muhammed Adak, Mehmet Akif Nuhoğlu, Abdulvahap Arbağ, Mehmet Samsa ve Ayhan Aslan da konuşma yaptı.

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