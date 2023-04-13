Mardin Valisi Demirtaş, su baskınından etkilenen Beyazsu'da incelemelerde bulundu

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, su baskınından etkilenen Beyazsu mesire alanında incelemelerde bulundu.



Vali Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Beyazsu'da incelemelerde bulundu, AFAD Müdürü Davut Esen ve DSi 102. Şube Müdür Aladdin Akgül'den bilgi aldı.

İki gündür devam eden aşırı yağış dolayısıyla su taşkınlıkları oluştuğu belirten Demirtaş, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



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