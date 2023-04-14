Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de 2023 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yaşanan sağanak dolayısıyla mağdur olan vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 476 projenin uygulandığını ifade eden Demirtaş, yapılan çalışmaların kentte hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda kurum yetkilileri yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

Toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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