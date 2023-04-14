Mardin'de sağanaktan etkilenen Beyazsu mesire alanı temizleniyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan sağanaktan etkilenen Beyazsu mesire alanında temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 araç ve 75 personel ile mesire alanında biriken çamur ve su birikintilerinin temizliği yapılıyor.

Yürütülen temizlik çalışmasına Nusaybin Belediyesi ekipleri de destek veriyor.



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