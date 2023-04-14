Nusaybin'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde depremzedeler için iftar programı düzenlendi.



Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, programda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına hüzünle başladıklarını söyledi.

Deprem felaketini milletçe yaşadıklarını kaydeden Kayabaşı, şöyle konuştu:



"Ancak bizler çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir devlete sahibiz. Çok hızlı bir şekilde yaraları sarmak suretiyle depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatının normal dönmesi için yoğun bir çaba vermekteyiz. Bununla birlikte sadece deprem bölgelerimize değil deprem harici bölgelerde de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ev sahipliğini yaparak onları misafir ederek yaralarını bir nebze olsun hafifletmek boynumuzun borcuydu. Vatandaşlarımızın destekleriyle 176 tır insani yardım deprem bölgelerine gönderildi. Depremin ilk haftasında yaklaşık 5 bin 500 vatandaşımızı ilçemizde misafir ettik. İnşallah yaraları hep beraber sarıyoruz."

Programda, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.



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