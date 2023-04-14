Mardin'de 28 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi yakalandı.



Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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