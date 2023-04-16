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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partin Mardin İl Başkanı Alma, Nusaybin ilçesinde temaslarda bulundu

AA

AK Partin Mardin İl Başkanı Alma, Nusaybin ilçesinde temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, seçim çalışmaları kapsamında Nusaybin ilçesinde temaslarda bulundu.

Alma ilçede ilk olarak AK Parti Nusaybin İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi.

Daha sonra Alma beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Latif Özel ve teşkilat mensuplarıyla Nusaybin Ticaret Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile bazı dernekleri ziyaret etti, etkili olan sağanaktan etkilenen Beyazsu Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Alma, AK Parti'nin dün olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştireceği reformlarla esnafın daha da kalkınmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Seçime kısa bir süre kaldığını dile getiren Alma, kentin her noktasını ziyaret edeceklerini, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

Alma, "İnşallah halkımızın önemli desteği ve teşkilatlarımızın çalışmalarıyla o gün ülkemiz için daha güzel günlerin habercisi olacaktır." dedi.



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