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Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı

AA

Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı

MARDİN (AA) - Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkedeki birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti.

Daha sonra ayine katılanlar kilise bahçesinde bayramlaştı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve il protokolü kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı.

Saliba Özmen, Vali Demirtaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

- "Ülkemizde bayramlar kardeşçe yaşanmakta"

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını söyledi.

"Geçmiş yıllarda aynı şekilde buraya geldik, bayramlaştık. Kurban ve Ramazan bayramlarında Hıristiyan kardeşlerimizi de aramızda görmekten hep mutlu olmuşuzdur. Yıllardan beri ülkemizde bayramlar kardeşçe yaşanmakta. Üç dinin bayramları bir hafta içinde inşallah tamamlanmış olacak." diyen Demirtaş, 21 Nisan Cuma günü de Ramazan Bayramı'nın kutlanacağını belirtti.

Demirtaş, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Demirtaş, "Önemli olan huzur içinde birlik ve beraberlik içinde ülkenin daha büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermemiz. Ülkenin birliğe ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'taki depremler ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle ramazan ayına buruk başladıklarını anımsatan Demirtaş, 11 ili etkileyen depremler ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyerek, bir daha böyle afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

- "Bütün bayramları birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz"

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından birini kutladıklarını anlattı.

Afet nedeniyle bu yıl bayramı buruk kutladıklarını ifade eden Özmen, şunları kaydetti:

“Deprem nedeniyle ülkece kahrolduk, çok üzüldük ama hayat devam ediyor. Allah bu acıyı ve yarayı en kısa sürede sarmayı nasip etsin. Aramızda çok değerli Valimiz, kardeşlerimiz var. Mardin'de binlerce yıldır süregelen çok güzel bir gelenek var. Bütün dini, milli bayramları birlik ve beraberlik içinde aile düzeninde kutluyoruz. Bu sene hem Hristiyan hem Müslüman hem de Yahudi oruçları çakıştı ve çok güzel oldu. 3 dinin oruçları ve bayramlarının aynı döneme denk gelmesi aslında birbirimize yakın olmamız gerektiğinin nişanesidir. Bu anlamda mutluyuz. Bugün biz bayram kutluyoruz, bir hafta sonra da Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutlayacağız. Bu değerler hepimizin."

Özmen, bayramın Türkiye başta olmak üzere bütün dünyada huzurun, barışın ve esenliğin hüküm sürmesine vesile olmasını diledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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