Midyat Belediye Başkanı Şahin, su baskınından etkilenen yerlerde inceleme yaptı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede su baskınından etkilenen vatandaş ve esnafı ziyaret etti.



Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, yağış nedeniyle oluşan su baskınlarından zarar gören Taşlıburç Mahallesi ile Beyazsu Mesire Alanında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye Başkanı Şahin, su baskınından zarar gören vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Şahin, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.











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